‘Ncrinata di Dasà, la polizia fa sostituire i portantini e fra loro pure un consigliere comunale

C’è anche il consigliere comunale di maggioranza di Dasà, Domenico Scarmozzino, tra le quattro persone non ritenute “idonee” a portare la statua della Madonna in occasione della tradizionale ‘Ncrinata che si è svolta martedì. A differenza delle statue di Gesù e di San Giovanni – i cui portantini sono gestiti dalle Confraternite – per portare la statua della Madonna in processione a Dasà si ricorre da sempre ad un sorteggio aperto a chiunque si sia fatto avanti. Quattro dei nominativi sorteggiati non hanno però superato i “controlli” della polizia e sono stati “bocciati” dagli uomini del Commissariato di Serra San Bruno e tra loro c’è anche il nominativo del consigliere di maggioranza Domenico Scarmozzino, eletto con la lista civica “Dasà Insieme” messa in piedi dall’attuale primo cittadino Raffaele Scaturchio. Nella precedente consiliatura (sempre con sindaco Scaturchio), Domenico Scarmozzino, 43 anni, ha ricoperto l’incarico di assessore comunale. La decisione della polizia di precludere a quattro persone di poter portare in spalla la statua della Madonna è stata comunicata la scorsa settimana dal parroco di Dasà Bernardino Comerci. Le quattro persone ritenute non idonee sono state sostituite con altri portantini. Gli uomini del Commissariato di Serra San Bruno mantengono sulla vicenda il più stretto riserbo, ma è chiaro che la decisione rientra in quegli ampi poteri discrezionali che la legge affida alle forze dell’ordine per valutare l’opportunità o meno che alcuni soggetti – per ragioni di sicurezza e ordine pubblico – possano partecipare a pubbliche manifestazioni religiose e, nel caso di specie, portare in spalla la statua della Madonna. Dell’accaduto, naturalmente, è stata informata la Questura di Vibo Valentia. La notizia del forzato “allontanamento” del consigliere comunale è intanto finita al centro in queste ore dei commenti da parte della politica locale che si interroga sull’accaduto.

