Mileto, intervento dei vigili del fuoco sulla Provinciale che porta a San Giovanni

Ha richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, lo stato di precarietà in cui versa un ponticello ubicato nei pressi di una curva a gomito, sulla strada provinciale 10 “Mileto-Dinami”. Il tratto viario interessato è quello nei pressi del parco archeologico medievale di Mileto antica, che dalla cittadina normanna porta alla frazione San Giovanni e allo svincolo autostradale dell’A2. Al vaglio della squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto, l’assenza, in alcune parti, dei parapetti laterali di contenimento e l’instabilità di quelli esistenti ai bordi della carreggiata. A richiamare l’attenzione dei pompieri sono stati gli stessi cittadini di San Giovanni, in particolare dopo che uno di loro ha rischiato di finire, in conseguenza di uno sbandamento, con il proprio automezzo nel dirupo per mancanza dell’apposito muro di contenimento. L’obiettivo dei vigili del fuoco è stato quello di constatare eventuali problemi statici del ponte (del tutto esclusi) e di predisporre gli interventi tampone da programmare per ovviare alla problematica emersa nel corso del sopralluogo. Al riguardo, sul posto sono giunti anche alcuni tecnici della Provincia di Vibo Valentia, i quali, dopo aver constatato il tutto, stanno predisponendo un primo lavoro per ovviare all’emergenza e per mettere in sicurezza il ponte, in attesa di una misura più sostanziosa e risolutiva della problematica.

