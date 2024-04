Sparatoria nel Vibonese: un ferito trasportato in elisoccorso – Foto

Carmelo Castagna

Sparatoria a Pernocari, frazione del comune di Rombiolo. Il bilancio è di un ferito – Carmelo Castagna, 54 anni, del luogo – e sul posto per ricostruire l’accaduto e accertare tutte le responsabilità si sono portati in via Vittorio Alfieri i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia. Il ferito è stato trovato dinanzi alla casa del fratello che aveva raggiunto con la propria auto fatta bersaglio di colpi d’arma da fuoco. «Chiama mio fratello e un’ambulanza, mi hanno sparato». Sanguinante per le ferite riportate, Carmelo Castagna ha avuto la forza di guidare fino a casa dei propri parenti più vicini, nella frazione Presinaci di Rombiolo. Sul posto si sono portati poi i sanitari del 118 che – vista la gravità della situazione – hanno provveduto ad allertare l’elisoccorso per un rapido trasferimento del ferito all’ospedale di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, chi ha aperto il fuoco ha atteso Castagna lungo la scorciatoia che percorreva per raggiungere Mesiano. Carmelo Castagna – colpito al volto, al torace e ad una spalla – è ben noto alle forze dell’ordine: era stato arrestato nel maggio del 2018 dalla polizia per reati legati agli stupefacenti e poi sempre dalla polizia nel febbraio 2019 per spaccio di cocaina e eroina. SEGUONO AGGIORNAMENTI [GUARDA FOTO IN BASSO]

