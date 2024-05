Orrore a Villa San Giovanni, neonata trovata morta in uno zaino – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di Elisa Barresi



Il corpicino senza vita di una neonata è stato trovato in uno zaino a Villa San Giovanni. Ad accorgersi di tutto un pescatore, intorno alle nove di questa mattina. Lo zaino di colore blu scuro era abbandonato tra gli scogli nella darsena di Pezzo, all’interno c’era una busta di plastica nella quale era avvolto il corpicino violaceo di un neonato. Immediata è scattata la chiamata per l’intervento della polizia che è sul posto per ricostruire l’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni, sentendo i pescatori che hanno ritrovato lo zaino, si potrebbe trattare di una neonata di origini straniere, ancora con il cordone ombelicale presente, anche per il ritrovamento del velo caratteristico all’interno del quale era avvolta. Una volta arrivato il magistrato di turno si è proceduto al recupero dello zaino, nel frattempo è arrivato il prete della Chiesa di Pezzo don Salvatore Paviglianiti che ha dato la benedizione alla neonata.

La polizia scientifica sul luogo del ritrovamento

Gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione sull’accertamento delle cause della morte della piccola. La Procura e la polizia, infatti, dovranno capire se la bambina è deceduta durante il parto ed è stata abbandonata già esanime o se la morte sia avvenuta per soffocamento a causa delle modalità in cui è stata abbandonata. Da qui la decisione se aprire un’inchiesta per occultamento di cadavere o per omicidio. Una risposta, in questo senso, la potrebbe dare l’autopsia che verrà disposta dal pubblico ministero. In queste ore, infine, la squadra mobile di Reggio Calabria sta verificando se nella zona ci sono telecamere che abbiano potuto riprendere qualcosa che possa rivelarsi utile per le indagini.

In aggiornamento