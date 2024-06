Nel Reggino trovati 266 panetti di cocaina: erano nascosti in sacchi di pellet

Circa 285 chili di cocaina, suddivisi in 266 panetti nascosti in sacchi di pellet sono stati sequestrati in un’azienda di Candidoni (Reggio Calabria) dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, che hanno arrestato un quarantenne. All’operazione – uno dei più rilevanti sequestri di droga operati dai militari del Gruppo di Gioia Tauro negli ultimi anni, hanno partecipato anche i ‘Cacciatori’ di Calabria. La droga era custodita dentro a un capannone all’interno di sacchi di pellet.

L’arrestato, residente a Rosarno, non ha fornito spiegazioni sulla provenienza della cocaina, il cui prezzo medio si aggira sugli 80 euro al grammo. Il valore stimato di quella sequestrata è di quasi 23 milioni di euro. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Palmi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.