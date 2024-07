Drapia, primo Consiglio comunale e debutto della nuova giunta. Poi l’incontro istituzionale in Prefettura

Un momento del civico consesso

Varata la terza consiliatura targata Alessandro Porcelli, ecco la composizione dell’esecutivo a Drapia con i relativi incarichi: l’assessore Caterina Rombolà, nominata vice sindaco, ricopre le funzioni di Politiche sociali e Personale, mentre l’assessore Giovanna Iannello (presidente del Consiglio nel precedente mandato) ha ottenuto invece la delega al Bilancio e tributi, Agricoltura, Industria e Attività produttive. Il consigliere comunale Matteo Aiello riveste il ruolo di presidente del Consiglio comunale, mentre suo vice è stato eletto il consigliere Bruno Evola. Le restanti funzioni e competenze rimarranno invece in capo al sindaco. La prima seduta di insediamento del Consiglio, oltre ad avere un nutrito pubblico in presenza, è stata seguita anche per la prima volta in streaming sulla pagina social dell’ente e «d’ora in avanti – ha precisato per l’occasione lo stesso Aiello – tutte le sedute si svolgeranno in questa maniera, permettendo ai cittadini di seguire dal vivo tutte le sedute di Consiglio comunale e di sentirsi parte attiva nel territorio».

Il presidente del Consiglio Matteo Aiello

La seduta d’insediamento è poi proseguita con il giuramento del sindaco, l’elezione della Commissione elettorale comunale e la nomina della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari. La squadra di Porcelli, che stavolta si ritrova con i banchi dell’opposizione vuoti data la presenza di una sola lista alla recente tornata elettorale, prosegue il suo cammino e ad annunciare le prime novità in cantiere è lo stesso neo presidente del Consiglio comunale Matteo Aiello che stamane ha incontrato il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco: «Ho richiesto l’incontro il giorno dopo la mia investitura – ha dichiarato – e questo passaggio è stato molto gradito dal prefetto che ha risposto prontamente alla mia richiesta. Sono onorato di averlo potuto conoscere perché si è dimostrato una persona molto sensibile e attenta ai bisogni del nostro territorio. Tanti sono stati i consigli ed i suggerimenti che ho ricevuto da lui in questo incontro istituzionale e che mi aiuteranno moltissimo per muovere i primi passi da presidente del Consiglio. Inoltre ha voluto che gli parlassi del territorio di Drapia, dei suoi luoghi di interesse e delle peculiarità che offre anche per i turisti. Oltre ad averlo invitato nella nostra casa comunale, l’amministrazione lo ha omaggiato con una targhetta raffigurante l’araldo di Drapia. Ringrazio il prefetto per la sua attenzione e disponibilità – ha poi concluso – e per la proficua collaborazione che continueremo a tenere con l’Ufficio territoriale di governo».