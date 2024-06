Drapia, torna la borsa di studio “Mario Bagnato” per gli studenti meritevoli

La sede del Municipio di Drapia

Il Comune di Drapia ha istituito tre borse di studio intitolate “Mario Bagnato”, ex sindaco della comunità, per l’anno scolastico 2023-2024, destinate agli studenti che abbiano frequentato la scuola media del Comune di Drapia per l’intero ciclo di studi. Le borse di studio, del valore rispettivamente di 300 euro per il 1° classificato, 250 euro per il 2° classificato e 200 euro per il 3° classificato, saranno assegnate agli studenti che avranno conseguito il diploma di licenza media con un giudizio finale estremamente positivo. In caso di parità di punteggio, verrà tenuta in considerazione la media dei voti ottenuti durante gli ultimi tre anni scolastici.

Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione al bando entro il 10 luglio 2024 al sindaco del Comune di Drapia, mediante servizio postale o presentandola direttamente all’ufficio del Protocollo. La domanda/istanza dovrà essere accuratamente sigillata e contenere la dicitura “Borsa di studio – Mario Bagnato – Anno Scolastico 2023-2024”. Si raccomanda di rispettare il termine perentorio di presentazione delle domande, in quanto saranno accettate soltanto quelle pervenute entro la scadenza indicata.