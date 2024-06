A Drapia è tempo di piccoli “Protagonisti alla scoperta della natura”

Una delle esperienze vissute dai piccoli

Proseguono le attività della cooperativa sociale “Aelle il Punto”, che si occupa di prevenzione, assistenza e cura del disagio psichico e sociale, nell’ambito del progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo risorse, condividiamo valore”. Nei giorni scorsi i bambini di Drapia hanno infatti partecipato all’attività esterna “Protagonisti alla scoperta della natura” presso l’azienda “Le erbe del Califfo”, nella frazione di Brattirò. «I più piccoli – hanno fatto sapere dalla cooperativa – hanno vissuto una nuova esperienza, completamente immersi nella natura, alla scoperta delle sue straordinarie risorse tra cui le erbe aromatiche, delle quali ne hanno conosciuto proprietà, processo di produzione e la loro importanza anche per la nostra salute».

Un’altra giornata di scoperte ed apprendimento molto importante che «è stata anche un’occasione per condividere insieme una sana merenda con prodotti genuini e a “chilometro zero” e concedersi momenti di svago e divertimento. Ringraziamo Deliana e Lorenzo per l’accoglienza e l’ospitalità riservataci». Il progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo risorse, condividiamo valore” è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Pnrr M5C3 Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Annualità 2022 – Agenzia per la Coesione Territoriale.