Zaccanopoli, successo per la passeggiata ecologica con la raccolta di rifiuti abbandonati

Nella mattinata di ieri, il Comune di Zaccanopoli ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente grazie ad un protocollo di intesa firmato con “Plastic free”.

L’evento ha previsto una passeggiata ecologica e la raccolta di rifiuti abbandonati, a cui hanno participato anche gli iscritti al progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore”, attuato sul territorio dalla cooperativa sociale “Aelle il Punto” e di cui lo stesso comune è partner, insieme a quelli di Drapia, Parghelia e Ricadi e ad “Arte e Mestieri”.

In virtù del principio di una forte collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e della condivisione di obiettivi, “Aelle il Punto”, gli operatori impegnati nello svolgimento di un percorso multidisciplinare integrato ed i destinatari del progetto “Protagonisti” (bambini tra i 5 ed i 10 anni e le rispettive famiglie) hanno accolto l’invito del sindaco Maria Budriesi a prendere parte all’iniziativa e hanno dato il proprio contributo per “ripulire” le vie cittadine, guidati dalla referente provinciale di “Plastic Free”, Aurora Navarra. Una giornata di formazione in cui attori diversi, nella dimensione della collettività, hanno vissuto una nuova esperienza che si è rivelata fondamentale anche per il progresso della comunità educante permanente e generativa.

Pertanto, “Aelle il Punto” ringrazia il primo cittadino di Zaccanopoli e tutto lo staff di Plastic Free per questa opportunità, condividendo e ribadendo l’importanza dell’educazione e della sensibilizzazione al rispetto del pianeta e del proprio territorio, tematiche che ben si sposano con diversi dei principi propri del progetto.

“Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore” è un progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu – Pnrr M5C3 Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Annualità 2022 – Agenzia per la coesione territoriale.