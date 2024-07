Meteo Vibonese, l’anticiclone africano scaccia il fresco: temperature in salita. Oggi bello, domani qualche nuvola ma senza piogge

L’aria fresca che ha caratterizzato gli ultimi giorni la Calabria è ormai un lontano ricordo. Già dalla giornata odierna infatti l’anticiclone subtropicale tenderà ad innalzarsi verso il Mediterraneo e il Sud Italia, apportando un generale aumento delle temperature accompagnato da tempo prettamente stabile.

Weekend stabile e temperature in aumento

L’anticiclone africano sta per tornare più forte che mai anche su Territorio Vibonese. Già a partire dal primo weekend di luglio infatti il suo elevamento verso Nord apporterà un generale aumento delle temperature ovunque con valori che andranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali di circa 8°C specie durante la nuova settimana. Ma andiamo con ordine. Durante il weekend le condizioni meteorologiche si manterranno stabili su tutto il territorio e soprattutto nella giornata di sabato con cieli prettamente soleggiati ovunque.

Domenica invece il passaggio di nubi alte caratterizzeranno la giornata anche se comunque non sono previste nessun tipo di precipitazioni. Le temperature faranno avere invece 2 facce tra sabato e domenica: durante la giornata di sabato infatti le temperature rimarranno ancora pressoché stazionarie o in lieve aumento con qualche picco più elevato solo nelle aree interne tra Mileto e Monterosso con valori che potranno raggiungere i 31- 32°C; stesso discorso lungo le coste con temperature che saranno un po’ più basse rispetto alle altre aree con valori che non dovrebbero superare i 26-27°C.

Durante la giornata di domenica invece assisteremo ad un primo e sostanzioso aumento termico: già nelle aree interne infatti si andranno a raggiungere facilmente i 32-34°C sempre lungo la zona tra Monterosso e Mileto, ma con valori simili anche nei dintorni. La stessa situazione la avremo anche lungo le coste con temperature che si manterranno intorno ai 30-32°C ma con picchi più elevati nelle aree di Pizzo e dintorni.

Temperature in ulteriore aumento durante la prossima settimana

Se durante il weekend avremo un primo aumento delle temperature, ecco che il più sostanzioso lo avremo soprattutto durante la prossima settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori alla quota standard di circa 1500m intorno ai 23-24°C e ciò vorrà dire che nelle aree interne il termometro potrà nuovamente raggiungere i 36-37°C nelle aree interne e in particolare su Mileto e dintorni anche se altrove i valori non saranno molto diversi; discorso diverso invece lungo le coste in quanto le brezze marine che si andranno a attivare mitigheranno l’aria con temperature che dunque non dovrebbero superare i 30-31°C ma con tasso di umidità decisamente più elevato rispetto a tutte le altre aree.