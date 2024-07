Reddito di cittadinanza alle mogli di imputati in Rinascita Scott: due assoluzioni

Non doversi procedere per irrilevanza del fatto e, dunque, per la particolare tenuità dei fatti-reato. Questa la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Vibo Valentia nel processo che vedeva imputate Giuseppina Greco, 38 anni, di Sciconi (frazione di Cessaniti) e di Elisabetta Francolino, 55 anni, di Vibo Valentia. Infedele comunicazione riguardo i requisiti per ricevere il reddito di cittadinanza il reato contestato dalla Procura di Vibo Valentia che aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi a testa.

Giuseppina Greco, in qualità di percettore del reddito di cittadinanza, era accusata di aver omesso di comunicare che il marito – Giuseppe La Piana – è stato arrestato il 19 dicembre 2019 finendo sotto processo in Rinascita Scott (condannato in primo grado a 3 anni). Elisabetta Francolino, anche lei percettore del reddito di cittadinanza, era invece accusata di aver omesso di comunicare che il marito Salvatore Morgese è rimasto coinvolto in Rinascita Scott, tanto da finire condannato pure in appello a 10 anni di reclusione. Elisabetta Francolino era difesa dall’avvocato Santo Cortese, mentre Giuseppina Greco era assistita dall’avvocato Giuseppe Grande.

