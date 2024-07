Acqua marrone dai rubinetti di San Giovanni di Mileto: «Succede da anni, situazione inaccettabile» – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il caldo torrido di questi giorni non da tregua e l’acqua, più che mai, diviene risorsa preziosa. Aprire i rubinetti e ritrovarsi acqua sporca e maleodorante, che addirittura esce ad una pressione intermittente, è davvero frustrante. A segnalarci, esasperata, quanto si sta nuovamente verificando da stamane a San Giovanni di Mileto è una nostra lettrice che, stanca di quanto si ripete da diversi anni, denuncia l’impossibilità di utilizzare la risorsa idrica per ogni residente della frazione. «È una situazione inaccettabile che va avanti da troppo tempo. Abbiamo più volte segnalato il problema alle autorità competenti, ma sembra che non ci sia soluzione. A volte il problema pare risolto, ma poi si ripresenta all’improvviso».

Il problema sembra riguardare esclusivamente la frazione di San Giovanni di Mileto, mentre il resto del Comune non è interessato. Le cause precise della situazione non sono ancora chiare, ma si ipotizza che siano legate alla rete idrica fatiscente o a problemi di infiltrazioni delle falde acquifere. «Lo scorso anno – aggiunge ancora la nostra lettrice – abbiamo anche fatto una denuncia al Comune della situazione, avviato una raccolta firme per richiedere acqua pulita e, contestualmente, fatto analizzare l’acqua a nostre spese» La situazione dell’acqua sporca a San Giovanni di Mileto è diventata ormai una questione di pubblica sicurezza e igiene, che richiede l’immediato intervento delle autorità competenti per individuare le cause del problema e porvi rimedio una volta per tutte.