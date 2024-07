Tropea sicura, da ministero dell’Interno e Comune 280mila euro per un nuovo sistema di videosorveglianza

Le telecamere ad alta risoluzione saranno installate in punti strategici del territorio ed entreranno in funzione entro la fine dell'anno . Le immagini potranno essere utilizzate dalle Forze dell'Ordine a fini investigativi

Uno dei sistemi di videosorveglianza (foto di repertorio)

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza in città. L’intervento, finanziato per 250mila euro dal Ministero dell’Interno e per 30mila euro con fondi comunali, ha un importo complessivo di 280mila euro. Il progetto, denominato “Tropea sicura”, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza urbana attraverso l’installazione di telecamere in punti strategici del territorio. Le immagini riprese saranno registrate e conservate per un periodo di tempo determinato e potranno essere utilizzate a fini investigativi dalle Forze dell’Ordine.

Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà composto da telecamere ad alta risoluzione, centrali operative per il monitoraggio delle operazioni, software di gestione per l’analisi e la ricerca delle immagini e infrastruttura di rete per la trasmissione dei dati. Il Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Federico Antonio Polito, provvederà all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori. La gara sarà aperta a imprese qualificate del settore. Si prevede che il nuovo sistema di videosorveglianza sia operativo entro la fine dell’anno.