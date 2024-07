Droga e armi a Cosenza, blitz dei carabinieri: 49 misure cautelari -Nomi e Video

L'operazione si è concentrata principalmente nel quartiere San Vito dove sono attualmente in corso numerose perquisizioni

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Cosenza, sotto la direzione della Procura, hanno avviato un’operazione che ha portato all’esecuzione di 49 misure cautelari. Le persone coinvolte sono accusate di detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre a reati legati alle armi, contro la persona e contro il patrimonio. L’operazione si è concentrata principalmente nel quartiere San Vito a Cosenza, dove si sono svolte numerose perquisizioni. Tuttavia, l’intervento dei carabinieri si estende anche ad altre province italiane, dimostrando l’ampiezza e la complessità dell’indagine.

Spaccio di droga a Cosenza, i nomi in carcere

Luca Ritacco

Khalil Nader

Agostino Ritacco

Daniele Perri

Cristian Francesco Ruffolo

Idolo Iuele

Alessandro Morrone

Francesco Gagliardi

Gino Le Fosse

Enzo Bertocco

Fausto Guzzo Foliaro Corleone

Giuseppe Cascardi

Italo Garrafa

Riccardo Mignolo

Giuseppe Chianello

Francesco Bevilacqua detto Pierino

Antonio Bevilacqua

Giuseppe Muto detto Birillo

Hicham Benkdiba

Toni Berisa

Nabù Salym

I nomi agli arresti domiciliari

Luca Retek

Fedele Pacia

Andrea Iuele

Sandro Maestro

Alessandro Di Fino

Armido Biagini

Sandra Benemerito

Pietro Alessio

Maurizio Altavilla

Mohammed Ben Hassen detto Muschanton

Carlo Gagliardi

Lorenzo Nicoletti

Aristide Constant Bossomo Bandjing detto Zazà

Francesco Paco Critelli

William Zupo

Angelo Mancuso

Amedeo Pirri

Giovanni Bartucci

Giuseppe De Bartolo

Mariella Tenuta

Domenico Chianello

Francesco Carpino

Nabil Saidani

Gianni Lattari

Matia Oliva

Alessio Carmine Tundis

Adberrahman El Ouafi

Il nostro network apprende che uno dei 22 indagati destinati alla custodia in carcere è deceduto nei mesi scorsi. Pertanto i soggetti raggiunti dall’ordinanza cautelare sono 21, per un totale di 48 persone sottoposte a misura. Gli indagati sono 68, di cui 20 a piede libero. Vale per tutti la presunzione d’innocenza.