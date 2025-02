Morte Francesco Occhiuto, il cordoglio della politica vibonese: «Tragedia che lascia senza parole»

Cordoglio e vicinanza da parte del mondo politico vibonese, di ogni schieramento, ma anche di enti e sindacati alla famiglia Occhiuto dopo la morte di Francesco, precipitato in circostanze ancora da chiarire dal palazzo in cui il giovane risiedeva. Il 30enne è figlio dell’ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto nonché nipote del governatore della Calabria.

Mangialavori: «Mi stringo a Mario e Roberto»

«Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Solo tanto dolore. In questo momento così drammatico e difficile mi stringo all’amico Mario Occhiuto, a tutta la sua famiglia, a Roberto, per la tragica scomparsa del giovane Francesco”. Così in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori.

Comito: «Alla famiglia Occhiuto cordoglio e vicinanza»

“«A nome del gruppo in Consiglio regionale rivolgo le nostre più sentite condoglianze al senatore Mario Occhiuto per questa immane tragedia». Lo afferma il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, Michele Comito, che aggiunge: «Non ci sono parole adatte a descrivere il dolore per la scomparsa prematura di un figlio. Una notizia terribile, che colpisce tutti noi nel profondo. All’amico Mario, al nostro presidente della Regione Roberto Occhiuto, giunga tutta la nostra vicinanza ed il cordoglio dell’intero gruppo in questo momento così drammatico».

Daffinà: «Smarrito e incredulo, mi stringo ai genitori e alla famiglia»

«La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del carissimo Mario e nipote del governatore, Roberto, persone a cui sono da sempre affettivamente legato, mi addolora e lascia in me, nella mia famiglia, nei miei collaboratori un senso di vuoto e di impotenza dinanzi all’esito ultimo del corso talvolta inspiegabile della esistenza terrena». Così il subcommissario alla Depurazione Tonino Daffinà, nella sua nota di cordoglio alla famiglia del giovane spirato nella notte.

«Incredulo e sgomento –sottolinea Daffinà –esprimo, con un filo di voce, la mia vicinanza, ai genitori ed ai congiunti di questo straordinario giovane, animo dolce e buono, brillante dottorando in Psicologia, affinchè il ricordo e l’esempio di Francesco possano lenire il dolore che stanno vivendo in questi momenti terribili che segnano la fase del distacco dal mondo terreno.

Momenti nei quali, è opportuno raccogliersi nel silenzio e nella preghiera, provando a lenire così una tragedia dalle proporzioni immani. Accompagnare i propri figli verso l’ultimo viaggio, d’altronde, è davvero la più difficile delle prove a cui una sorte ingiusta possa costringere un padre ed una madre. Sono certo, tuttavia, che Francesco darà ai suoi cari la forza per andare avanti, e a tutti noi, per superare quel senso di smarrimento e di incredulità dal quale siamo avvolti dall’infausta serata di ieri».

Il cordoglio del partito di Forza Italia Vibo Valentia

«In questo momento di grandissimo dolore ci stringiamo alla famiglia del senatore Mario Occhiuto, esprimendo le nostre più sentite condoglianze per la immatura scomparsa del caro Francesco». È quanto dichiarano in una nota congiunta i coordinamenti provinciale e cittadino di Forza Italia Vibo Valentia, provinciale e cittadino dei Giovani di Forza Italia Vibo Valentia, provinciale e cittadino di Azzurro Donna Vibo Valentia.

«Abbiamo pregato sperando in un lieto fine che purtroppo non c’è stato. La terribile notizia ci lascia sgomenti. Ci stringiamo al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto, a tutta la famiglia, e manifestiamo a nome di tutto il partito della provincia di Vibo Valentia il nostro cordoglio».

Il messaggio dell’amministrazione comunale di Briatico

«L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio alla famiglia del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la tragica scomparsa del giovane congiunto Francesco». Il messaggio della compagine guidata dal sindaco Lidio Vallone.

L’abbraccio della città di Vibo e del sindaco Romeo

Sui social, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Vibo: «Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, unitamente a tutta l’amministrazione comunale, esprime cordoglio a nome della città al senatore Mario Occhiuto ed a tutta la famiglia per la prematura scomparsa del giovane Francesco. Sentite condoglianze anche al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, zio del ragazzo, e sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore».

Il sindaco di Zungri: «Momento di grande dolore»

«Con profonda tristezza e commozione abbiamo appreso la notizia di una tragedia inimmaginabile: la prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del nostro stimato senatore Mario Occhiuto.

In questo momento di grande dolore, desidero esprimere, a nome di tutta la comunità di Zungri, le nostre più sentite condoglianze al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Ci stringiamo a loro con affetto e rispetto, condividendo il loro dolore e offrendo il nostro sostegno in questo momento così difficile. Con profonda tristezza e rispetto». Così il sindaco di Zungri, Serafino Fiamingo.

Lega Vibo: «Non ci sono parole»

Anche la Lega di Vibo Valentia con il commissario cittadino Cosimo De Pinto si stringe attorno alla famiglia Occhiuto per la tragica scomparsa del caro Francesco.

«Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio davanti ad una simile tragedia. Un forte abbraccio all’onorevole Mario Occhiuto e al presidente della Regione Roberto».

Il messaggio dell’amministrazione comunale di Gerocarne

«L’amministrazione comunale di Gerocarne si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Occhiuto, per la scomparsa del giovane figlio Francesco. Ai genitori, al presidente e a tutti i familiari giungano le nostre più sentite condoglianze».

Il cordoglio di Lo Schiavo

«Di fronte a tragedie come questa, non esistono parole che possano alleviare un dolore così profondo e indescrivibile. Mi stringo con sincero cordoglio alla famiglia del giovane Francesco Occhiuto, prematuramente scomparso. Al padre Mario Occhiuto, allo zio Roberto e ai familiari tutti, giunga la mia più sentita vicinanza». Lo scrive in una breve nota il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo.