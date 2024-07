Riaperta la linea ferroviaria ma i disagi in Calabria non sono finiti: ritardi, cancellazioni e treni in transito su un solo binario

La linea ferroviaria Battipaglia-Sapri, paralizzata da giorni a causa dello sviamento di un treno merci, ha ripreso a funzionare questa mattina alle ore 6. Tuttavia, i viaggiatori devono ancora fare i conti con numerosi disagi causati dalla soppressione dei treni prima e dalla riattivazione dei collegamenti su di un solo binario al momento. La rimozione dei vagoni deragliati ha permesso la riapertura di un solo binario, causando inevitabili rallentamenti e cancellazioni. In particolare, sono diversi i treni regionali sostituiti da autobus, soprattutto nelle tratte più brevi. Anche Frecce e Intercity subiscono ritardi, costringendo i passeggeri a prolungare i tempi di percorrenza. Si prevede che la situazione torni alla normalità solo nei prossimi giorni, una volta completati tutti i lavori di ripristino dell’infrastruttura danneggiata.

«Durante la giornata odierna e fino al ripristino della piena capacità dell’infrastruttura, il programma dei treni Alta velocità, Intercity e regionali potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni», avverte Trenitalia in una nota. «I tecnici -sottolinea l’azienda – sono stati impegnati nella rimozione dei carri e dei container attraverso l’utilizzo di gru stradali, scavatori, camion gommati. Successivamente, terminati i rilievi dell’Autorità giudiziaria, sono stati effettuati gli interventi di ripristino dei marciapiedi, dell’armamento, delle rotaie e delle traverse».

Per far fronte all’interruzione dovuta ai lavori, Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali, «così da assicurare i collegamenti fra le località cilentane. Potenziata anche l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori nelle stazioni e attraverso comunicazioni via sms e data la possibilità di chiedere il rimborso integrale del biglietto o riprogrammarlo senza alcun costo aggiuntivo».