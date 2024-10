È ancora caos treni, un guasto a Roma Termini manda in tilt anche i convogli per la Calabria: ecco quali

Ritardi, cancellazioni e cambi di itinerario. È l’ennesima giornata da dimenticare per la circolazione ferroviaria in Italia

Questa mattina la stazione Termini a Roma appariva spettrale, con tutti i pannelli informativi su arrivi e partenze dei treni spenti. Un guasto che si è verificato alle 6.30 ha determinato sospensione della circolazione ferroviaria nelle due principali stazioni della Capitale, Roma Termini e Roma Tiburtina. La situazione ha avuto immediate ripercussioni sui treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali, alcuni cancellati e altri in forte ritardo.

Con riguardo specifico ai convogli diretti in Calabria, c’è da segnalare la mancata partenza alle 7.30 del Frecciarossa 8333 da Roma Termini diretto a Reggio Calabria Centrale, che ora viaggia con circa 130 minuti di ritardo. Non è ancora partito, inoltre, il Frecciargento 8863 delle 8.58, diretto a Reggio Calabria.

Diversa sorte per l’intercity 551 che sarebbe dovuto invece partire da Roma Termini alle 9.26 diretto Reggio Calabria Centrale: oggi parte da Formia. Cancellato, infine, l’Intercity 723 da Roma Termini (7:26) a Palermo Centrale (19:03).

Complessivamente, dei treni Alta velocità e Intercity cancellati, 4 partivano da Roma ed erano diretti a Napoli, Milano e Torino. Soppressi anche tre convogli in partenza da Milano e che avevano come destinazione Napoli, Roma e Salerno. Cancellati pure un treno in partenza da Napoli con arrivo a Milano e un altro da Torino con destinazione Roma.