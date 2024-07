Emergenza idrica a Vibo, riunione al Comune con la Sorical: migliorano i parametri di potabilità ma il divieto resta in vigore

L’emergenza potabilità a Vibo, Piscopio e Vibo Marina sta rientrando: i parametri risultano nella norma già in due serbatoi cittadini, mentre nel terzo si è appena sopra i limiti di legge. È quanto emerso nel corso della riunione tra Comune, Sorical e Asp che si è tenuta questa mattina a Palazzo Luigi Razza. Notizie confortanti che però non troveranno immediato riscontro in una nuova ordinanza del sindaco Enzo Romeo che possa annullare la precedente emessa due giorni fa per vietare tutti gli usi – alimentari e per l’igiene personale – dell’acqua. Per il nuovo provvedimento bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana, quando arriveranno le nuove analisi dell’Arpacal, che il 23 luglio scorso aveva rilevato livelli di tetracloroetilene, tricloroetilene e trialometani, sostanze cancerogene oltre i livelli massimi previsti. Sarà quindi ancora un fine settimana di passione sul fronte dell’emergenza idrica a Vibo e nelle sue due più popolose frazioni, con le autobotti della protezione civile che continueranno a distribuire l’acqua ai cittadini.

Notizie capaci comunque di stemperare la tensione che ha caratterizzato la vigilia della riunione, con la decisa presa di posizione del sindaco Romeo che ieri ha diffuso un comunicato durissimo per stigmatizzare il rinvio dell’incontro da parte di Sorical: «Questa fuga dalle responsabilità è inammissibile – aveva detto il sindaco – la città merita rispetto». Presa di posizione alla quale, attraverso Il Vibonese che l’ha contattato, ha replicato l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, parlando di un equivoco e confermando la riunione di oggi che poi, in effetti, si è tenuta.

«Siamo stati noi a chiedere l’incontro con la Sorical – ha rimarcato il sindaco a margine della riunione – perché questa situazione d’emergenza ovviamente ci preoccupa molto per i disagi che stanno subendo i cittadini. La situazione è ancora non del tutto definita, ma i valori delle analisi fatte sulle acque sono migliorati tantissimo, per cui speriamo di poter dare delle ottime notizie ai cittadini al più presto».

«Eliminato tutto il cloro»

Vincenzo Pisani, responsabile d’area per i processi di potabilizzazione della Sorical, ha spiegato la procedura che ha consentito il miglioramento dei parametri. «Abbiamo completamente eliminato il cloro dall’impianto di trattamento – ha detto -, sostituendolo con il biossido di cloro. Le sostanze che hanno alterato la potabilità dell’acqua si formano per tre concause: tempo, calore e concentrazione di cloro. Sui primi due fattori ovviamente non possiamo fare nulla, ma limitando la concentrazione del cloro il problema si risolve. Dopo essere intervenuti in questo modo, i parametri si sono normalizzati in due serbatoi su tre, ma anche il terzo non preoccupa perché i valori sono appena sopra la soglia di legge».