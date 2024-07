Modifiche alla viabilità a Tropea: ripristinato il doppio senso di marcia lungo la discesa Rocca Nettuno

Con una recente ordinanza della Polizia municipale è stato ripristinato il doppio senso di marcia lungo la discesa Rocca Nettuno. Questa decisione arriva dopo una prima chiusura temporanea e straordinaria della via, implementata a seguito di alcuni crolli di materiale roccioso avvenuti il 7 luglio 2024. La nuova ordinanza, che modifica e integra la precedente (n. 25 del 9 luglio), stabilisce che il traffico «riprende a scorrere in entrambe le direzioni lungo la discesa, con una limitazione: nel tratto dove si sono verificati i crolli, il transito sarà regolato da un impianto semaforico mobile che gestirà un senso unico alternato. Tale misura – si legge nell’ordinanza del comandante dei vigili urbani Domenico Papalia – è stata adottata per garantire la sicurezza degli utenti della strada e minimizzare i disagi derivanti dall’elevato flusso veicolare». A supporto di questa decisione, l’amministrazione ha fatto riferimento a un «parere positivo emesso dallo studio di geoingegneria Battaglia, che ha confermato l’abbassamento delle limitazioni di traffico e la possibilità di ripristinare il doppio senso di circolazione, mantenendo al contempo un elevato standard di sicurezza».

Il Comune, quindi, sembra aver trovato un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza pubblica e la volontà di limitare i disagi per i cittadini e i turisti, in vista dell’afflusso di visitatori atteso per la stagione estiva. Tuttavia, è bene tenere a mente che «la misura è temporanea e soggetta a modifiche a seconda dell’evoluzione delle condizioni di sicurezza della zona interessata». Il Comune, inoltre, ricorda che «l’area colpita dai crolli rimarrà interdetta al transito veicolare e pedonale per garantire un adeguato livello di sicurezza. Tutti gli utenti della strada – si legge nel documento – sono invitati a prestare particolare attenzione e a rispettare le nuove disposizioni per garantire una circolazione sicura ed efficace».