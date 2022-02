Covid a Limbadi, il sindaco chiude tutte le scuole per una settimana

Scuole chiuse a Limbadi. Lo ha deciso il sindaco Pantaleone Mercuri che oggi ha firmato l’ordinanza che prevede il fermo della didattica in presenza dalla giornata di domani, 2 febbraio, fino a giorno 8 febbraio, per i timori di un aumento dei contagi da Covid 19. Le attività didattiche procederanno in dad. Il sindaco scrive nella sua ordinanza che «il contesto di rischio epidemiologico impone l’attuazione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid». Il primo cittadino ha, poi, tenuto in considerazione la nota acquisita agli atti dell’ente nella quale è stata segnalata nell’istituto comprensivo di Limbadi «l’assenza per positività al Covid di sette alunni». Da qui la decisione del sindaco, anche in «via precauzionale» e, dunque, per contenere l’emergenza in atto, di procedere immediatamente con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale di Limbadi.