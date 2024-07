Omicidio Quaranta, Fondazione Roberta Lanzino: «De Pace non merita l’ergastolo perché stressato dal Covid? La Cassazione non ha detto questo»

La madre di Roberta, uccisa nel 1988, in merito al delitto della giovane siciliana per mano del fidanzato originario di Dasà: «Dobbiamo analizzare le questioni di diritto»

di Salvatore Bruno

Fa discutere la decisione della Cassazione di annullare con rinvio, limitatamente all’applicabilità delle attenuanti generiche, la condanna all’ergastolo per l’infermiere calabrese Antonio De Pace, inflitta al giovane dalla Corte d’Appello per avere ucciso la fidanzata Lorena Quaranta, studentessa di medicina con la quale condivideva un appartamento a Furci Siculo.

Stress da attenuanti generiche

Secondo gli ermellini, i giudici di secondo grado non avrebbero verificato se la specificità del contesto, scandito dall’emergenza Covid e dalla eccezionalità dell’evento pandemico, abbia inciso nelle dinamiche che portarono l’omicida, il 31 marzo 2020, a strangolare la donna. Dai familiari della vittima ma anche dalla rete dei centri di violenza si è sollevata un’ondata di indignazione. Una marcia silenziosa contro il dispositivo emesso dalla suprema corte, è stata organizzata nel paesino del messinese dove si è consumata la tragedia dall’Associazione Al Tuo Fianco presieduta da Concetta La Torre. Ma le posizioni critiche non sono unanimi: «Non mi voglio unire al coro» dice Matilde Spadafora Lanzino, madre di Roberta uccisa a 19 anni il 26 luglio 1988 ed ancora in attesa che si faccia giustizia. «Come persona comune, davanti alla brutalità dell’omicidio, nella mia mente matura la convinzione che il colpevole meriti l’ergastolo e forse addirittura qualcosa di più. Detto questo però, dobbiamo pure guardare alle questioni di diritto». Continua a leggere su LaCnews24.it