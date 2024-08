Mare da sogno, grotte e natura selvaggia: tappa a Coccorino alla scoperta della spiaggia dell’Ippopotamo

Sono numerosi gli scenari ambientali che la Calabria riesce ad offrire. Nel territorio vibonese, con le sue coste varie, troviamo un sito davvero originale. È la spiaggia dell’ippopotamo, ricadente nel comprensorio di Coccorino, piccolo centro a pochi chilometri dalla super gettonata Tropea. La località in passato è stata protagonista di LaC piccole storie, programma a cura del videoreporter Saverio Caracciolo (per riguardare la puntata clicca qui).

Ad accompagnarci in questo angolo di paradiso, bagnato da acqua cristallina e ricco di calette naturali, Giovanbattista Capua, residente: «In quest’area si trovano diverse spiaggette. Una di queste è conosciuta con il nome “finestrella” per via del foro presente sullo sperone di roccia che comunica da una parte all’altra. Nella parte superiore di questa “finestrella” si nota un grosso foro, visibile anche a distanza. Con ogni probabilità si tratta di una antica cava, forse del sale». C’è poi la un arenile denominato “Donna ‘Ca”: «Se vogliamo dare un nome all’area la possiamo definire il litorale dell’ippopotamo, o meglio la spiaggia dell’ippopotamo per via di uno scoglio che ricorda le fattezze dell’animale».

Il tratto costiero evoca per molti residenti ricordi di estati spensierate e lontane: «Da ragazzini scendevamo giù al mare e ci dirigevamo verso un posto chiamato la grotta dell’aspide. C’era poi una grande vasca naturale: per noi bambini era l’ideale per giocare. Con le alte temperature, questo vascone si asciugava e restava solo il sale che veniva poi raccolto dai locali».

Qui il tempo pare essersi fermato. Proprio perché lontana dai grandi flussi turistici, la spiaggia dell’ippopotamo garantisce ai visitatori tranquillità, mare cristallino, insenature tra le rocce. L’ambiente ideale per rilassarsi oppure effettuare delle escursioni e attività di snorkeling. Molte calette infatti sono raggiungibili solo a nuoto oppure a piedi.