Il Comune di Drapia è senza vigile urbano: stipulata una convenzione con Tropea

La Commissione straordinaria di Tropea ha approvato una delibera che prevede lo scorrimento della graduatoria di merito, relativa a una selezione pubblica, per l’assunzione di personale di Polizia locale a tempo determinato così da rispondere alle esigenze del Comune di Drapia. Quest’ultimo, di fatto, è attualmente privo di personale adeguato per garantire una sorveglianza efficace sul territorio, ed ha sollecitato assistenza a Tropea, attivando un meccanismo di collaborazione già sperimentato in passato con risultati positivi, specialmente riguardo al contenimento della spesa.

La strategia proposta non solo soddisfa le richieste del Comune confinante, ma offre anche un’opportunità per incrementare l’organico della Polizia locale di Tropea, in quanto è previsto l’assunzione di un’ulteriore unità di personale. Lavorando in regime di convenzione, l’agente sarà impegnato per 18 ore settimanali nel territorio di Drapia, mentre il restante monte ore sarà dedicato al servizio di Tropea, mantenendo così un equilibrio funzionale tra le due amministrazioni. Tale convenzione tra i due enti, prevede un rimborso da parte del Comune di Drapia pari al 50% delle spese per il personale impiegato, finanziato attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada.