Meteo Vibonese, weekend con caldo e temperature in aumento. Deboli piovaschi pomeridiani sulle Serre

La settimana che sta per terminare è stata caratterizzata ancora da un clima caldo su tutto il Vibonese ma con temperature un po’ più contenute rispetto ai giorni passati. Questo perché l’arrivo di correnti fresche in alta quota ha causato un debole cedimento della struttura anticiclonica apportando anche locale instabilità specie pomeridiana sui monti delle Serre e aree interne. Questo trend però sta per essere sostituito con l’arrivo di una nuova fase calda che interesserà la nostra regione per tutta la prossima settimana. Intanto vediamo insieme che weekend ci aspetta prima della settimana di Ferragosto.

Previsioni meteo sabato

L’anticiclone africano tenderà nuovamente a rinforzarsi a partire dal weekend con l’arrivo di aria calda dai quadranti meridionale anche sul territorio Vibonese. Per la giornata di sabato dunque ci attendiamo una mattinata stabile ovunque ma con cieli che si manterranno localmente parzialmente nuvolosi lungo le cose a causa di nubi basse specie al primo mattino.

Nelle ore pomeridiane avremo un generale aumento della nuvolosità nelle aree interne montuose con qualche debole piovasco sulle Serre ma precipitazioni che andranno a scemare già nelle ore successive. Altrove invece continuerà il tempo stabile con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Serata e nottata stabile ovunque ma con caldo in aumento: le temperature infatti sono previste localmente in aumento con valori che lungo le coste non dovrebbero superare i 30-32°C ma qui il tasso di umidità sarà più elevato, mentre nelle aree interne si potranno raggiungere picchi fino ai 34°C.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica inizierà con una mattinata stabile su tutto il territorio con cieli che si manterranno soleggiati ovunque. Qualche nube in più la potremmo trovare nelle ore pomeridiane nelle aree interne montuose ma il rischio di precipitazioni è molto scarso o nullo. Stabile invece altrove con cieli che si manterranno sereni ovunque. Stessa situazione la vivremo durante le ore notturne con tempo ovunque e con cieli che continueranno a mantenersi sereni o poco nuvolosi ovunque. Per quanto riguardando le temperature non si avranno grossi variazioni di rilievo: avremo infatti ancora valori intorno ai 30-32°C con afa in aumento. Picchi più elevati invece si potranno raggiungere nelle aree interne con valori fino ai 36°C specie nelle zone meridionali.