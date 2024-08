Incidente in autostrada tra Pizzo e Lamezia, 42enne investito da un’auto muore poco dopo il trasferimento in ospedale – VIDEO

L'uomo si era fermato in una piazzola di sosta ed era sceso dalla propria vettura. Trasportato in elisoccorso a Catanzaro è deceduto per i gravi traumi riportati

Grave incidente in autostrada nel tratto Pizzo-Lamezia: una persona è morta per le ferite riportate dopo essere stata investita da un’auto di passaggio mentre scendeva dalla propria vettura. Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni. L’impatto nella carreggiata nord, a 4 chilometri dall’uscita per Lamezia Terme.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era fermata a bordo della propria auto in una piazzola di sosta per cause che sono in corso di accertamento, quando, nell’aprire la portiera, è stato travolto da un’altra vettura. Il conducente dell’auto investitrice si è fermato per prestare soccorso e attualmente si trova all’interno degli uffici della Polizia stradale dove è sottoposto ad interrogatorio.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso ma il quarantaduenne, nonostante l’intervento dei sanitari, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

Sul posto un’ambulanza proveniente da Pizzo e l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale di Catanzaro. È stato necessario intubarlo. L’uomo, però, è morto a causa dei gravi traumi riportati.

A prestare i primi soccorsi alcuni infermieri del 118 che stavano rientrando a Lamezia per il cambio turno. Quando sono passati l’incidente era appena avvenuto: sono stati loro stessi ad attivare la centrale per richiedere l’intervento degli altri mezzi.

Oltre ai sanitari sono intervenuti anche la polizia stradale, che sta effettuando i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, e squadre Anas. Segnalati numerosi disagi a causa della lunga fila di auto che si è creata. La carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa.