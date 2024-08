Mensa scolastica a Zungri: il Comune ha indetto la gara per l’appalto del servizio 2024-2025

Il Comune di Zungri ha indetto una nuova gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2024-2025. L’obiettivo dell’amministrazione di Serafino Fiamingo è «garantire una refezione di qualità» agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio. La procedura di gara in via telematica seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente. Il Comune di Zungri, secondo quanto riportato nella determina dell’Ufficio tecnico e nel capitolato d’appalto, ha stanziato un importo complessivo di circa 47mila euro per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.