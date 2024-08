Zungri, disco verde del Comune alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Il progetto dal valore complessivo di 50mila euro è stato finanziato dal Ministero dell’interno e si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di sostenibilità ambientale e risparmio energetico promosse dal governo italiano attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori si concentreranno su interventi mirati all’adeguamento e alla riqualificazione della illuminazione pubblica esistente, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare la sicurezza in diverse aree del Comune.

Il sindaco Serafino Fiamingo ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando come «questi interventi non solo contribuiranno al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ma rappresentano anche un passo importante verso una maggiore sostenibilità ambientale». Fiamingo ha aggiunto, inoltre, che «l’investimento in infrastrutture verdi è un fattore cruciale per il futuro di Zungri, in linea con le direttive nazionali ed europee». Per il primo cittadino «è fondamentale che i lavori partano al più presto e che la realizzazione rispetti i termini previsti, entro il 31 dicembre 2025 per assicurare il mantenimento del finanziamento. Non saranno tollerati ritardi – ha poi sottolineato – che possano compromettere l’adesione ai criteri stabiliti dal suddetto Pnrr»