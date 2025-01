Zungri in… bici: il Comune aderisce al bando nazionale con il progetto “Dalla Costa degli Dei all’Altopiano del Poro”

L’amministrazione comunale di Zungri ha deliberato la partecipazione al bando “Bici in Comune” con il progetto “Dalla Costa degli Dei all’Altopiano del Poro”, in partenariato con i Comuni di Drapia e Zaccanopoli. Il progetto punta a «migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il territorio, sfruttandone la valenza turistica, culturale ed enogastronomica». L’iniziativa s’inserisce «nel più ampio contesto europeo di promozione della mobilità ciclabile – si legge nella delibera del Comune di Zungri -, come testimoniato dal piano “Cycling Strategy”, che mira a rendere la bicicletta un mezzo di trasporto quotidiano e a incrementare gli investimenti in infrastrutture ciclabili». Il progetto, elaborato dall’Ufficio tecnico del Comune di Drapia (ente capofila dell’iniziativa), prevede una serie di interventi volti a incentivare l’utilizzo della bicicletta:

, costituito da stradine interpoderali per lo più asfaltate, che collegano i punti nevralgici dei tre Comuni (lunghezza 1.350 metri); Organizzazione di eventi per la promozione e l’incentivazione di progetti di aggregazione ciclistica e attività cicloturistiche.

Il costo complessivo del progetto è di 62mila euro di cui 4.000 euro saranno coperti da ciascuno dei tre Comuni (per un totale di 12.000 euro, pari al 24% del costo totale). Il restante importo sarà richiesto a finanziamento tramite il bando “Bici in Comune” del dipartimento per lo Sport del governo centrale. Al disco verde della giunta di Zungri, con la sottoscrizione degli atti necessari per la richiesta del finanziamento da parte del sindaco Serafino Fiamingo, segue ora l’attesa per l’ammissione al finanziamento richiesto. In caso di concessione, «il Comune s’impegna a stanziare la propria quota di cofinanziamento nel Bilancio 2025». Il progetto “Dalla Costa degli Dei all’Altopiano del Poro” rappresenta un’opportunità per i tre Comuni coinvolti, non solo per migliorare la mobilità sostenibile, ma anche per attrarre turisti anche in bassa stagione e promuovere così lo sviluppo dell’economia locale.