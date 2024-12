Dieci o 15 centimetri, nel Vibonese non è questione di tacco alto ma di buche: impazza sui nostri social la “gara” alla più profonda che c’è

Le prime buche segnalateci dai lettori

Tutto è iniziato con un articolo sulla nostra testata riguardante le condizioni precarie del manto stradale di Contrada La Grazia di Tropea, una delle principali arterie cittadine per accedere al Porto turistico della cittadina o alle spiagge della vicina Parghelia. La fotografia della situazione di degrado e di pericolo per tutti gli automobilisti in transito, ha portato la commissione straordinaria ad attivarsi il giorno dopo, incaricando l’Ufficio tecnico di effettuare un sopralluogo per poi far procedere gli operai comunali con il rattoppo buche con bitume a freddo. Qualcuno sui social ha definito l’intervento “applicazione di cerotti”, sostenendo che nel giro di poco tempo la situazione tornerà come o peggio di prima. Tanto è bastato per trasformare la nostra pagina social in una sorta di “cassetta delle lettere a Babbo Natale”.

Tra le buche segnalateci anche quella, a destra, di località Argani a Tropea

Diversi lettori, sorpresi positivamente per la reazione rapida ottenuta a Tropea da quella semplice denuncia a mezzo stampa, ci hanno scritto segnalandoci moltissimi pericoli presenti lungo tutte le strade comunali e provinciali del territorio: buche, illuminazione assente, segnaletica inesistente o fatiscente, rotatorie non segnalate, erbacce che invadono la corsia di marcia, sacchetti di spazzatura abbandonati o piccole discariche abusive qua e là. Una “pioggia” di missive accorate giunteci inaspettatamente dai lettori, speranzosi che la magia possa ripetersi anche per il proprio territorio di residenza e che anche lì Babbo Natale possa tappare qualche “cratere”. Da località Argani a Tropea alla frazione di San Cono per il collegamento con Briatico e Potenzoni, da Vibo città al bivio Zungri-Sant’Angelo; dalla provinciale che collega Briatico a Parghelia (sempre attuale la pericolosità delle buche in quel tratto) a Pizzo e Vibo Marina.

“Caro ilVibonese, ti scrivo per segnalarti i tanti crateri che ci sono lungo le strade anche del mio paese…” Una richiesta tira l’altra che, rimanendo in tema di buche, è poi sfociata in una misurazione, con tanto di metro alla mano, della profondità delle buche. Con buona pace anche ai vari sopralluoghi finora fatti in diverse località dal presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, dei vari lavori avviati o appena conclusi su diverse strade comunali in questi ultimi mesi, il toto-buca a chi scova quella più profonda oramai è partito sui social. Chissà dove verrà incoronata la “reginetta”…