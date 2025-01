Tutto da rifare in via Scesa del Gesù, saltano le basole appena installate e il Comune di Vibo intima: «Nuova posa della pavimentazione» – VIDEO

Sono bastati poco più di quindici giorni dalla riapertura per vedere via Scesa del Gesù, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, tornare ad essere transennata. Non poteva essere diversamente dal momento che addirittura a 48 ore circa dalla sua riapertura – e dopo circa 6 mesi di lavori di ripavimentazione – una delle basole della pavimentazione stradale è saltata finendo per danneggiare un’auto. Un episodio surreale e purtroppo non isolato, visto che nei giorni a seguire si sono registrati altri piccoli incidenti che hanno costretto il Comune a disporre la chiusura del tratto per motivi di sicurezza. Morale della favola, la strada (un centinaio di metri) è di nuovo off limits.



I lavori su via Scesa del Gesù erano stati avviati nella scorsa primavera, rientrando in un progetto più ampio di riqualificazione che interessa anche piazza Morelli. Tuttavia, il cantiere si è protratto per mesi, causando non pochi disagi ai residenti e ai commercianti della zona già provati da disservizi di diversa natura, su tutti la prolungata carenza idrica della scorsa estate. Oltre ai ritardi, però, a dare il colpo di grazia è la qualità (scarsa) dell’intervento.



«È una vergogna per l’impresa che ha eseguito i lavori, ma anche per chi doveva controllarne l’esecuzione», denuncia un cittadino vibonese. Un altro residente rincara la dose: «Si spendono ingenti somme di denaro pubblico per compiere scempi, sprechi e danni. Ci ritroviamo sempre senza un minimo di decoro urbano: tra manti stradali che saltano, buche, erbacce, perdite idriche e fogne a cielo aperto». Per un altro residente, «si poteva intervenire durante i lavori. Era evidente che le basole non erano messe a regola d’arte».

Le dichiarazioni dell’assessore Monteleone



Sulla vicenda è intervenuto, contattato dalla redazione de Il Vibonese, l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, illustrando le azioni intraprese dall’amministrazione comunale per affrontare il problema. «Già il 16 dicembre – (giorno in cui si è verificato il primo incidente, ndr) – avevamo constatato la non perfetta esecuzione dei lavori. Durante un sopralluogo congiunto con l’impresa e l’ingegnere Modafferi, che supporta la direzione dei lavori, ci siamo accorti che alcune basole non erano posizionate a regola d’arte».



L’assessore ha spiegato che, a seguito di queste verifiche, il 18 dicembre è stata inviata una nota formale all’impresa, la Genovese Costruzioni, evidenziando le gravi anomalie registrate. «Abbiamo rappresentato all’appaltatore la responsabilità di eventuali danni a cose e persone, poiché i vizi dell’opera incidono sugli aspetti qualitativi e funzionali della strada», ha aggiunto.



«Il 31 dicembre, poi, il direttore dei lavori ha emesso un ordine di servizio, imponendo all’impresa di rimuovere e rifare la pavimentazione di via Scesa del Gesù», ha precisato Monteleone che poi ha fatto sapere come il Comune, nelle scorse ore, abbia chiesto tramite una nota indirizzata alla ditta incaricata di eseguire i lavori di «fornire, entro tre giorni, un cronoprogramma dettagliato con la data di inizio dei lavori di ripristino. Non escludiamo – ha concluso Monteleone – di adottare ulteriori azioni a tutela degli interessi dell’ente, che è indiscutibilmente parte lesa in questa vicenda».