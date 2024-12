Sopralluoghi sulle strade provinciali: il presidente L’Andolina fa il punto della situazione sui lavori di Soriano e Vazzano

Il gruppo durante le verifiche sui territori

Prosegue il tour del presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, partito dall’entroterra per verificare le condizioni in cui versano le principali arterie del territorio di competenza dell’Ente. Al fianco del presidente, ci sono anche Carmine Mangiardi, consigliere provinciale e Nazzareno Colloca, capo cantoniere dell’Ente. Fra lavori stradali recenti, in corso e programmati, questa terza tappa si è svolta nei Comuni di Soriano e Vazzano su cui è stato investito oltre 1 milione di euro. A Soriano, L’Andolina, accompagnato dal sindaco Antonino De Nardo e da una delegazione di amministratori comunali, ha effettuato il primo sopralluogo. «De Nardo – ha fatto sapere lo stesso presidente in un comunicato stampa – ha preso atto della programmazione in corso e ha richiesto la massima attenzione sia sulle urgenze del territorio che sulla futura programmazione». Ecco poi l’elenco dettagliato degli investimenti «eseguiti dalla precedente amministrazione provinciale»:

Sp n. 16 “Stefanaconi-Ss n. 182” : finanziamento di 590mila euro in esecuzione;

: finanziamento di 590mila euro in esecuzione; Sp n. 57 “Pizzoni.Sant’Angelo” : chiuso nell’anno corrente;

: chiuso nell’anno corrente; Sp n. 60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola” : 500mila euro di fondi di Protezione civile 2018, chiuso nell’anno corrente;

: 500mila euro di fondi di Protezione civile 2018, chiuso nell’anno corrente; Sp n. 60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola” : in corso di esecuzione, costo 150mila euro;

: in corso di esecuzione, costo 150mila euro; Sp n.73 Innesto Ss n. 182 (KM 34 +700) cimitero Soriano-Sp Filogaso-Ss n. 182 svincolo autostradale Serre/Sp n. 90: Sp di collegamento alla Ss n. 182 e alla Sp Soriano-Mesima in contrada Porciume: in corso d’esecuzione, 200mila euro.

Gli interventi poi programmati dalla precedente amministrazione Solano e confermati da quella di L’Andolina sono:

Sp n. 53 “Vazzano-Vallelonga” : interventi chiusi nell’anno in corso, economie 3297 per 239.353,37 euro;

: interventi chiusi nell’anno in corso, economie 3297 per 239.353,37 euro; Sp n. 60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola” : finanziamento di 299,242,99 euro, annualità 2027;

: finanziamento di 299,242,99 euro, annualità 2027; Sp n. 73 Innesto Ss n. 182 (km 34 + 700) cimitero Soriano-Sp Filogaso-Sp n. 182 presso svincolo autostradale Serre: finanziamento di 300mila euro, annualità 2026;

(km 34 + 700) cimitero Soriano-Sp Filogaso-Sp n. 182 presso svincolo autostradale Serre: finanziamento di 300mila euro, annualità 2026; Sp n. 73 Innesto Ss n. 182 (km 34 + 700) cimitero Soriano-Sp Filogaso-Ss n. 182 svincolo autostradale Serre: finanziamento di 500mila euro, annualità 2029.

Successivamente, il presidente L’Andolina si è recato a Vazzano, dove ha incontrato il sindaco Vincenzo Massa in Municipio. Quest’ultimo ha «sollecitato una manutenzione ordinaria delle strade provinciali». Ecco l’elenco fornito dal primo inquilino di palazzo ex Enel:

Sp n. 60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola” : fondi di Protezione civile, chiuso nell’anno in corso, fondi 500mila euro;

: fondi di Protezione civile, chiuso nell’anno in corso, fondi 500mila euro; Sp n. 60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola” : in esecuzione, per 150mila euro di fondi;

: in esecuzione, per 150mila euro di fondi; Sp n. 66 dal “fondo Valle Mesima (loc. Carromonaco) alla Sp Pizzoni-Sant’Angelo, contrada S. Barbara: chiuso nell’anno corrente, fondi 200mila euro;

Qui gli interventi poi programmati dalla precedente amministrazione Solano e confermati da quella di L’Andolina sono:

Sp n. 53 “Vazzano-Vallelonga” II annualità : finanziamento di 350mila euro, annualità 2025;

: finanziamento di 350mila euro, annualità 2025; Sp n. 67 dalla Sp Carromonaco-S. Barbara, in c.da Piana delle Caverre dell’abitato di Vazzano I annualità: in esecuzione, fondi per 100mila euro.

Quello programmato invece dall’amministrazione L’Andolina riguarda la Sp n. 60 Vazzano-Pizzoni-Ariola con un finanziamento di 299.242,99 euro, annualità 2027.