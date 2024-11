Continuano i sopralluoghi di L’Andolina sulle strade provinciali, tappa sull’altopiano del Poro: ecco gli interventi in programma

Continuano i sopralluoghi lungo la rete viaria provinciale da parte del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina. «Ricognizione che – come asserito, nei giorni scorsi, dallo stesso presidente – saranno ormai di natura sistematica con una programmazione che interesserà tutto il sistema viario del Vibonese». Ultima tappa in ordine di tempo, le strade dell’altopiano del Poro che conducono a Zungri. Ad accogliere e affiancare L’Andolina sul territorio sono stati il primo cittadino di Zungri, Serafino Fiamingo, il presidente del Consiglio comunale, Elisa Purita e la consigliere Monica Teodoro.

Diverse le zone visitate per via dei «molteplici interventi eseguiti di recente nonché in itinere» che interessano il territorio zungrese. «Il più visibile e, forse, rilevante, è la sistemazione dell’incrocio sito in località “Cresta”; fondamentale per la viabilità provinciale perché – ha messo in evidenza il presidente L’Andolina – punto di snodo fra il Poro e l’area marina. I lavori sono stati eseguiti nell’ambito della cosiddetta: “Variante di Caria – Fondovalle Mesima”, opera di circa 10 milioni di euro il cui cantiere è stato avviato nel 2009. Dopo varie vicissitudini e il blocco per ben sette anni, tali interventi sono ripresi nel 2022, proseguiti per tutto il 2023 e sono tuttora in corso. E proprio pochi mesi fa, la rotatoria della “Cresta”, così importante per Zungri e per i comuni limitrofi, è stata portata a compimento. A ciò si aggiunga – ha chiosato il presidente dell’Ente intermedio del Vibonese – la recente installazione sul rettilineo del “Lacco” (lungo la Sp 17) dei catarifrangenti, in un’area particolarmente esposta alla nebbia e la creazione della linea di mezzeria».

Gli interventi programmati su Zungri dalla precedente Amministrazione e integralmente confermati da quella attuale sono stati:

Sp 85 “Briatico – Zungri” i cui interventi si sono chiusi nell’anno in corso, D.M. 123/2020 per € 50.000;

Sp 85 “Briatico – Zungri”, procedura d’appalto in via di definizione, D.M. 123/2020 per € 300.000;

Sp 85 “Briatico – Zungri”, annualità d’intervento 2027, D.M. 141/2022, per € 300.000;

Sp 19 “Parghelia – Fitili – Zaccanopoli – Inn. S.P. Briatico – Zungri”, intervento definito nel 2023, per € 250.000;

Sp 17 “Tropea-Innesto S.S. 18”, annualità d’intervento 2026, D.M. 141/2022, per € 500.000.

Gli interventi, invece, programmati dall’attuale Presidenza sono stati i seguenti:

Sp 85 “Briatico – Zungri”, annualità d’intervento 2025, D.M. 101/2022, per € 199.242,99;

Sp 19 “Parghelia – Fitili- Zaccanopoli- Inn. Briatico-Zungri”, annualità d’intervento 2028, per € 300.000;

Sp 17 “Tropea – Innesto S.S. 18”, annualità d’intervento 2025, D.M. 43/2024 (“emendamento Mangialavori”), per € 500.000.

«Le strade provinciali del territorio del Comune di Zungri, per ragioni affettive prima di tutto e per motivi di lavoro, le conosco bene. L’attenzione sulla viabilità del territorio continuerà senza sosta e ciò nella consapevolezza che c’è ancora molto lavoro prima di rendere la viabilità dei tratti interessati al passo coi tempi. L’impegno, in tal senso, – ha infine affermato il presidente L’Andolina – sarà intenso e meticoloso e non verranno lesinate energie».