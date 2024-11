Monitoraggio strade provinciali, il presidente L’Andolina fa tappa a Maierato: «Impegno anche con nuove risorse»

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, continua il suo tour ricognitivo sul territorio per monitorare di persona le condizioni in cui versano le strade di competenza dell’Ente, tra quelle interessate da interventi e non. Stamane, in un comunicato stampa, ha fatto sapere di aver effettuato come seconda tappa una visita istituzionale a Maierato. Accompagnato quindi dal consigliere provinciale Enzo Pagnotta, L’Andolina è stato accolto dal sindaco Giuseppe Rizzello nella sede municipale. L’incontro ha rappresentato «l’occasione per illustrare gli interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità previsti per il Comune di Maierato – ha fatto sapere L’Andolina -, frutto di un impegno che coinvolge sia finanziamenti pregressi che nuove risorse». Tra i progetti in essere e programmati, L’Andolina ha specificato:

Sp n. 3 “Ss n. 110-Maierato Sp Vibo Valentia-Filogaso”: I lavori, finanziati con il D.M. 141/2022, sono attualmente in corso di esecuzione;

I lavori, finanziati con il D.M. 141/2022, sono attualmente in corso di esecuzione; Sp n. 56 “Coccalo-Sp Filogaso”: finanziata con il D.M. 141/2022 per un importo di 100mila euro, l’opera è in fase di iscrizione nel Piano delle opere pubbliche;

finanziata con il D.M. 141/2022 per un importo di 100mila euro, l’opera è in fase di iscrizione nel Piano delle opere pubbliche; Sp n. 5 “Pizzo-Maierato-Sant’Onofrio”: con un finanziamento di 300mila euro previsto dal D.M. 101/2022, l’intervento è programmato per l’annualità 2028. Questi tre interventi erano già stati pianificati dalla precedente amministrazione e sono stati confermati dall’attuale presidenza.

A questi si aggiungono interventi programmati dall’attuale amministrazione provinciale:

Sp n. 3 “Ss n. 110-Maierato-Sp Vibo Valentia-Filogaso”: grazie ad un finanziamento di 700mila euro da parte della Protezione civile, i lavori interesseranno esclusivamente il territorio di Maierato;

grazie ad un finanziamento di 700mila euro da parte della Protezione civile, i lavori interesseranno esclusivamente il territorio di Maierato; Sp n. 5 “Pizzo-Maierato-Sant’Onofrio”: finanziato con il D.M. 216/2024 per 151.789 euro l’intervento è in programmazione per il 2025.

«Il sindaco di Maierato ha preso atto di tale programmazione e ha evidenziato l’utilità, per alcuni interventi, di operare in sinergia con l’Ente da lui rappresentato. Dal canto suo – ha poi concluso il presidente L’Andolina -, sottolineo l’importante finanziamento della Protezione civile ottenuto di recente che permetterà di intervenire esclusivamente su Maierato, sulla strada provinciale n. 3 con efficacia».