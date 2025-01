Maierato, il Comune appalta il servizio di refezione scolastica (18mila euro): vince una ditta di Lamezia con un ribasso dello 0,01%

Il costo del singolo pasto è stato fissato a 5,54 euro oltre Iva e i 35 coperti totali saranno distribuiti dal lunedì al venerdì per i 25 alunni dell'infanzia, mentre per i 10 alunni della scuola media soltanto martedì e venerdì

Il Comune di Maierato ha affidato il Servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025 alla ditta Scamar srl di Lamezia Terme, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del Mepa. La ditta si è aggiudicata l’appalto presentando un ribasso dello 0,01% sul prezzo a base d’asta. L’importo complessivo dell’appalto è di 18.480,00 euro oltre iva, con un prezzo per singolo pasto di 5,54 euro oltre iva e 0,05 euro per i costi della sicurezza.

Il Servizio di refezione scolastica riguarderà 25 alunni della scuola dell’infanzia e 10 alunni della scuola secondaria di primo grado e i pasti saranno forniti per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per la scuola dell’infanzia, e per 2 giorni a settimana, il martedì e il venerdì, per la scuola secondaria di primo grado. La scelta della Scamar srl è stata motivata dalla sua iscrizione nella white list della Prefettura di Catanzaro per la sezione IX Ristorazione, gestione delle mense e catering. L’azienda, inoltre, è risultata già in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023. L’ente ha quindi impegnato nell’esercizio provvisorio 2025 la somma di 2.342,00 euro per il mese corrente.