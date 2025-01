Tributi: il Comune di Maierato internalizza la riscossione ordinaria, ma l’opposizione solleva dubbi per la carenza di personale

Il Comune di Maierato ha approvato l’internalizzazione del servizio di riscossione ordinaria delle entrate tributarie, a partire dal 1° gennaio 2025, mantenendo esternalizzata la riscossione coattiva. La decisione dell’amministrazione comunale a fine anno 2024 è stata presa con l’obiettivo di «migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto ai cittadini». L’internalizzazione, come si evince dalla delibera dell’ultimo Consiglio comunale, permetterà all’Ente di «un maggiore controllo sulla gestione delle risorse, una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e una riduzione del contenzioso». I vantaggi saranno quindi: «l’ottimizzazione dei costi; miglioramento della comunicazione tra Uffici comunali e cittadini; gestione più diretta delle problematiche tributarie».

Il Consiglio comunale ha incaricato il responsabile dell’Ufficio tributi di «predisporre un Piano di transizione per garantire un passaggio graduale dal servizio esternalizzato a quello interno». Questo, si legge nella delibera di Consiglio, «dovrà assicurare la continuità del servizio e prevedere l’implementazione di soluzioni informatiche avanzate per la gestione delle entrate». Soluzioni che «consentiranno un monitoraggio più efficiente e una comunicazione più diretta con i cittadini». Una decisione, quella assunta dall’amministrazione guidata da Giuseppe Rizzello, criticata in aula dal consigliere comunale di opposizione Danilo Silvaggio, il quale ha ha espresso «forti dubbi sulla scelta di internalizzare la riscossione ordinaria, soprattutto in considerazione della riduzione del personale comunale».