Infrastrutture e viabilità: il presidente della Provincia L’Andolina effettua un sopralluogo a Serra con il sindaco Barillari

Dopo la solidarietà istituzionale al primo cittadino per l'emergenza socio-sanitaria dell'ospedale il primo inquilino di palazzo ex Enel ha promesso di tornare per un monitoraggio sull'edilizia scolastica

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, ha visitato Serra San Bruno per discutere questioni infrastrutturali e sanitarie con il sindaco Alfredo Barillari anticipando che, prima della conclusione dell’anno scolastico in corso, effettuerà un secondo sopralluogo più focalizzato sull’edilizia scolastica. «L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia – ha fatto sapere il presidente L’Andolina – non ha arterie viarie sul territorio di Serra San Bruno, si limita alla manutenzione ordinaria di un tratto sulla strada statale n. 182. Tuttavia ho ritenuto opportuno fare ugualmente un salto a Serra per due ragioni, per confermare di persona solidarietà e sostegno alla richiesta politica che concerne il potenziamento dell’ospedale cittadino, avanzata dall’amministrazione comunale. In secondo luogo perché, comunque, le strade confinanti saranno interessate da interventi di manutenzione e di ciò viene data informazione all’Ente e alla sua comunità, naturalmente interessata a tali esecuzioni».

Una visita istituzionale al Comune di Serra, tenutasi anche con il consigliere provinciale Carmine Franzè e il consigliere comunale e già provinciale Daniele Galeano. Dopo la solidarietà istituzionale attinente all’emergenza socio-sanitaria, il presidente L’Andolina si è soffermato su tematiche di competenza provinciale quali l’edilizia scolastica e la viabilità stradale. «Per quanto concerne la condizione della Palestra e degli edifici scolastici, c’è l’impegno a uno specifico incontro che verrà effettuato prima della fine dell’anno scolastico», ha messo in luce L’Andolina. Sulla strada provinciale che collega Vazzano con Vallelonga, prosegue la nota di palazzo ex Enel, «vi è da fare presente che alcune esecuzioni sono già state realizzate grazie alla sinergia fra Anas e Provincia, altre sono già state programmate e a breve si darà contezza di esse».

Per quanto riguarda poi l’incrocio che fa da snodo tra le strade provinciali e quelle cittadine, «la Provincia ha tempestivamente concesso il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza», ha precisato L’Andolina. «Gli amministratori comunali – prosegue ancora la nota della Provincia – hanno apprezzato il modus operandi e la sensibilità istituzionale del presidente L’Andolina ma hanno auspicato, comunque, una sempre maggiore attenzione per Serra San Bruno che è una realtà territoriale nevralgica della Provincia di Vibo».