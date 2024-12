Tropea, la strada che conduce al porto turistico è costellata di buche: con l’estate lontana il degrado incalza

Una delle due voragini pericolose e scarsamente visibili di sera

Finita l’estate, l’attenzione sugli accessi alle spiagge va generalmente scemando per concentrarsi poi sugli eventi da organizzare e gestire per le festività natalizie che, nel caso specifico di Tropea, si racchiudono tutte nel centro storico della città. Ciò che resta al di fuori del circondario, col passare del tempo sembra perdere di attenzione e in questo “dirottamento” ne fa le spese anche la viabilità cittadina. Un esempio lampante sono le condizioni di abbandono in cui versa Contrada La Grazia che, in estate, rappresenta una delle strade principali di accesso al Porto turistico di Tropea e alle spiagge della vicina Parghelia. Il maltempo che ha imperversato anche in questi giorni ha accelerato il forte degrado del manto stradale che, scarsamente manutenuto nel tempo e usurato dal grande flusso veicolare estivo, ora si presenta pieno di voragini ampie e profonde che compromettono il consueto transito ambo i sensi da e per Tropea.

La seconda buca apertasi sulla corsia lato Nord

La corsia lato Nord presenta infatti, nei pressi dello svincolo per la spiaggia La Grazie di Parghelia, due voragini importanti, distanti meno di due metri l’una dall’altra, che obbligano gli automobilisti ad invadere la corsia opposta per evitare di finirci rovinosamente dentro e arrecare danni al proprio veicolo. Nel caso in cui poi vi siano veicoli in transito in discesa, in direzione di Tropea, chi viaggia in senso opposto è costretto a fermarsi per attendere di poterle scansare. Col passare del tempo e sopratutto a causa delle intemperie, entrambe si stanno allargando a vista d’occhio. A questa difficoltà si aggiunge poi anche la scarsa illuminazione del tratto stradale che espone gli automobilisti, ignari delle due buche, a forti disagi e potenziali pericoli.

Le buche della “Perla del Tirreno” sono note almeno quanto la sua bellezza e a farne le spese, con disagi di vario tipo, sono sopratutto i residenti che da anni attendono non soltanto interventi di riqualificazione delle principali arterie cittadine, con il rifacimento del manto stradale e la corretta apposizione della segnaletica orizzontale e verticale (spesso dimenticata dopo sporadiche bitumazioni), ma anche di illuminazione adeguata di tutta la città che, in alcune aree, risulta ancora assente.