Tropea, dopo la segnalazione de Il Vibonese il Comune ripara tutte le buche sulla strada di Contrada la Grazia causate dal maltempo

L’intervento di stamane

Questa mattina Contrada La Grazia è stata protagonista di un intervento di manutenzione straordinaria da parte della commissione straordinaria del Comune di Tropea, che ha risposto prontamente a quanto segnalato ieri dalla nostra testata riguardo alla presenza di numerose buche lungo una delle vie più trafficate della cittadina specie in estate. Le problematiche erano particolarmente evidenti nei pressi dell’ingresso del Porto turistico e dello svincolo per le spiagge di Parghelia, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. Gli operai del Comune, affiancati dall’Ufficio tecnico, si sono recati sul posto per un sopralluogo ed equipaggiati di bitume, le voragini che si erano aperte lungo la carreggiata sono state prontamente coperte, ripristinando temporaneamente le condizioni di sicurezza per gli utenti.

Manutenzione di Contrada La Grazia, Tropea

L’intervento ha suscitato il plauso di diversi cittadini, che hanno notato con soddisfazione l’immediata trasformazione della viabilità locale. Un’azione che ha fatto anche il giro dei social con diverse foto dove, tra i vari commenti, sono comparse anche segnalazioni di altre buche nei pressi della rotonda all’ingresso di Tropea lato Parghelia, lungo la ex strada statale n. 522. Le buche, infatti, rappresentavano un pericolo concreto non solo per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che visitano la zona e che si dirigono verso le bellezze naturali delle spiagge vicine. Con l’arrivo della stagione estiva, Contrada La Grazia diventa una delle arterie principali l’ingresso in città e la sua manutenzione è fondamentale per garantire un’esperienza di soggiorno sicura e piacevole. La precaria illuminazione del tratto stradale unita alla presenza di voragini che spesso costellano le nostre strade, rappresenta ancora il tallone d’Achille di questo territorio, specie per quei turisti ignari delle reali condizioni del manto stradale, che spesso ne pagano le conseguenze con danni anche importanti ai propri veicoli.