Si stacca un pezzo della giostra mentre decine di ragazzi sono sospesi per aria: terrore a Siderno, il VIDEO

Poteva finire davvero male la festa patronale della Madonna di Portosalvo, a Siderno, nel Reggino, dove ieri sera un pezzo di una giostra – il Super Frisbee – si è staccato mentre l’enorme macchinario era in funzione, con diversi ragazzi sospesi in aria. L’incidente fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze e non si sono registrati feriti, ma la paura è stata davvero tanta.

La scena è stata immortalata in un video che è stato poi postato su Tik Tok. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a sequestrare la giostra per i rilievi del caso. Nell’immediatezza del fatto, la giostra è stata subito fermata e la zona messa in sicurezza.