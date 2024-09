Parghelia conserva e rafforza la sua memoria storica: ricordato il tragico terremoto del 1905 che causò 70 vittime

Parghelia si è fermata l’8 settembre per ricordare una data che ha segnato in modo indelebile la sua storia: il devastante terremoto del 1905. Un evento catastrofico che, in pochi attimi, ridusse al suolo l’intero paese, lasciando un segno profondo nel cuore della comunità. Fu una giornata di dolore e desolazione, in cui circa 70 vite furono stroncate, tra uomini, donne e bambini. Il tremore della terra non portò solo la distruzione fisica delle abitazioni, ma si portò via anche la sicurezza e la speranza di un’intera popolazione. Gli abitanti di Parghelia si ritrovarono all’improvviso privi di casa, senza cibo e senza le persone care. I volti pervasi dalla paura e gli occhi vuoti raccontavano una realtà che supera le parole: un’immagine di rovina e impotenza che, tuttavia, non riuscì a spegnere la voglia di ricostruire l’intero paese e rinascere.

Una promessa, forte come un giuramento alla Madonna di Portosalvo, che gli abitanti fecero a sé stessi. Piano piano Parghelia seppe rialzarsi. Simbolo di questa rinascita fu il santuario mariano, miracolosamente risparmiato dalla distruzione, che divenne la forza del popolo stesso. In quel luogo sacro, i pargheliesi trovarono serenità e conforto, riscoprendo la virtù della preghiera e della devozione, fondamentali per affrontare le difficoltà e ricostruire il loro amato paese.

La corona di alloro benedetta in corteo verso il monumento celebrativo

E proprio l’8 settembre, la comunità e l’amministrazione comunale hanno ricordato quel tragico evento che ha rinsaldato i pargheliesi come fossero un’unica famiglia. Con il pensiero rivolto a chi ha perso la vita e ai sopravvissuti di quella immane tragedia, la popolazione si è riunita simbolicamente per onorarne la memoria. Dopo la benedizione della corona di alloro da parte del parroco don Giuseppe Florio, all’interno della chiesa di Sant’Andrea, il corteo civico con in testa il sindaco Antonio Landro, il suo vice Tommaso Belvedere e il consigliere Gabriele Vallone si è recato al monumento commemorativo che ricorda la tragedia del 1905, dove la cordona è stata poi deposta. «Questo gesto, che avviene ancora dopo ben 119 anni – ha dichiarato nell’occasione Landro -, serve a non dimenticare quanti sono stati strappati alla vita e quanti hanno combattuto per far risorgere Parghelia con determinazione e coraggio. Vogliamo mantenere ancora viva la memoria storica di un paese che, nonostante la sofferenza, ha dimostrato una resilienza straordinaria».