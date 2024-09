La scuola di Daffinà (Zambrone) riapre i battenti dopo 6 anni di lavori e mezzo milione speso: festa grande per l’inizio dell’anno scolastico

Lunedì 16 settembre sarà una giornata importante per le comunità di Daffinà e Daffinacello, poiché è in programma l’inaugurazione della nuova scuola. Frutto di un lungo processo di ristrutturazione e adeguamento, dopo anni di attese e difficoltà, viene restituito alla comunità un edificio scolastico moderno e sicuro. Il lungo iter di ristrutturazione dello stabile di Daffinà ha avuto inizio nel 2017, quando l’amministrazione comunale, all’epoca guidata dall’attuale sindaco Corrado L’Andolina, ha inteso affrontare le significative criticità che da tempo presentava l’edificio. «Grazie a un finanziamento regionale di circa 445mila euro, seguito da ulteriori risorse comunali – ci ha fatto sapere il primo cittadino -, si è avviato un processo di progettazione e realizzazione che si è protratto fino a oggi».

La locandina dell’evento

La chiusura dell’edificio, avvenuta il 16 aprile 2019 per motivi di sicurezza, «ha rappresentato un duro colpo per la comunità studentesca e le famiglie. Tuttavia, la determinazione e l’impegno dell’amministrazione hanno fatto si che il progetto di adeguamento sismico e di efficientamento energetico venisse approvato il 14 marzo 2022, dando il via a una serie di lavori che, nonostante i numerosi ostacoli incontrati lungo la via, sono finalmente giunti a termine». Per L’Andolina, «la storia di questa scuola è stata caratterizzata da pazienza, lavoro di squadra e una volontà ferrea di non arrendersi. Gli anni di difficoltà – ha sottolineato – hanno alimentato la speranza di una rinascita e ora, il momento tanto atteso è alle porte». Lunedì prossimo, in coincidenza con l’apertura del nuovo anno scolastico, la comunità potrà riabbracciare la propria scuola, completamente ristrutturata e restituita alla sua funzione educativa.

La cerimonia di inaugurazione sarà presieduta dal sindaco L’Andolina e da altri membri dell’amministrazione comunale, insieme al dirigente scolastico Francesco Fiumara e alla responsabile del plesso Maria Grazia Vecchio. Per rendere l’evento ancora più festoso, sono previsti anche interventi degli insegnanti di strumento musicale, che contribuiranno a creare un’atmosfera di gioia e celebrazione.