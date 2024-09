Zambrone, il sindaco L’Andolina traccia un bilancio dell’estate e chiede scusa alla capogruppo d’opposizione Epifanio: «Non volevo offenderla»

Settembre è tempo di bilanci e il sindaco di Zambrone e presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, non si limita a valutare gli esiti della stagione turistica, ma si spinge in territorio politico chiedendo scusa all’opposizione per i toni accessi dell’ultimo scontro a colpi di comunicati stampa. «L’estate ormai è alle spalle – afferma L’Andolina in una nota -. La gestione non ha presentato particolari criticità e può essere considerata soddisfacente. A breve sarà fatta una riflessione specifica e s’inizierà a programmare la prossima stagione. In ogni caso, i numeri non sono ancora definitivi, ma sembrerebbe che sul piano comunale vi sia stata una buona tenuta o addirittura una crescita in termini di presenze turistiche. Un dato più che lusinghiero e che va messo in evidenza. In attesa della messa in sicurezza con conseguente ristrutturazione del lungomare, per cui è vigente un finanziamento del ministero dell’Interno di 3,5milioni di euro, comunque, sono stati garantiti nuovi e più efficienti servizi». Insomma, «il progetto per rendere Zambrone sempre più attrattiva va avanti – ha sottolineato L’Andolina -, senza soluzione di continuità. Intanto va ringraziato chi, a vario titolo, ha posto il suo impegno ed ha contribuito al buon andamento dell’azione amministrativa, specie nella stagione estiva».

I rapporti con l’opposizione

Un «passaggio d’obbligo» per il primo cittadino, è poi quello sui rapporti interni all’amministrazione comunale che ultimamente ha occupato le cronache di stampa: «È del tutto normale che la maggioranza governi e l’opposizione vigili – ha sottolineato – e, se lo ritiene opportuno, censuri l’azione di governo locale. La dialettica, anche accesa, fa parte del confronto quotidiano ed è utile al rafforzamento della democrazia. E quindi sia sempre benvenuta. L’attuale amministrazione ha comunque superato la metà del suo percorso. Ci sarà tempo e modo per fare i bilanci della sua azione, il cui saldo, a mio modesto avviso, è nettamente positivo. Anche per tale ragione, l’auspicio è che nell’ultimo scorcio di mandato le ragioni del dialogo, della proposta e dell’operosità costruttiva e laboriosa prendano il sopravvento».

Le scuse a Epifanio

Mariella Epifanio

Un punto, questo sui recenti scontri tra maggioranza e opposizione che però per L’Andolina ha un suo peso specifico: «Colgo l’occasione, al riguardo, per formulare le mie scuse al capogruppo dell’opposizione Mariella Epifanio se, nel comunicato stampa del 29 Luglio scorso, si è sentita offesa sul piano personale. Ovviamente – ha tenuto a ribadire il sindaco -, non era neanche lontanamente nelle mie intenzioni e me ne dolgo sinceramente e nel profondo dell’animo. La volontà era, esclusivamente, quella di replicare a un articolo precedente che avevo giudicato ingeneroso nei contenuti ed eccessivo nei toni. La politica, per me, è sempre stata concepita come il più nobile strumento per alleviare il dolore umano».

Un’ultima riflessione poi di L’Andolina, interessa la prospettiva comunale: «Essa si costruisce giorno per giorno, con il lavoro e la costanza nell’impegno. Ma anche con il senso della moderazione, della pazienza e della comprensione, dell’ascolto, della tenacia e della lealtà. Alla fin fine, le piccole comunità, per crescere hanno bisogno dell’apporto positivo di chi ha idee da mettere al servizio del territorio. E quindi, ben vengano soluzioni e progettualità capaci di fare crescere il senso dell’identità e un’idea lungimirante del futuro di Zambrone».