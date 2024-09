Il neo comandante: «Ci aspetta un grande lavoro in un territorio che merita rispetto e attenzione». Più che positivo il bilancio per il suo predecessore: «Due anni intensi, sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto»

È Guido Avallone il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Il cambio al vertice si è concretizzato questa mattina con la cerimonia di passaggio di consegne del compartimento marittimo e del porto di Vibo Marina nei locali sottostanti la parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pompei. A cedere il comando al collega Avallone il capitano di fregata Luigi Spalluto.

«Lascio Vibo Marina con grande dolore perché sono stati due anni intensi in cui abbiamo lavorato molto bene – ha commentato Spalluto -. Sono soddisfatto di quanto fatto e soprattutto della sinergia istituzionale che la provincia di Vibo Valentia ha coltivato già da diversi anni».

In riferimento, in particolare, al porto di Vibo il comandante uscente Spalluto ha poi sottolineato come «nei prossimi anni vivrà sicuramente un momento di forte sviluppo grazie al lavoro che è stato fatto che sta facendo anche l’autorità di sistema portuale con la quale da subito abbiamo collaborato in maniera proficua per cui saranno anni ricchi di innovazioni e di migliorie attese ormai da troppo tempo». Ad accompagnare il comandante uscente e quello entrante verso la solenne cerimonia di passaggio di consegne il direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica Giuseppe Sciarrone. Presenti alla cerimonia anche il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco e alcuni sindaci del territorio.

«Per me è assolutamente un grande onore e un prestigio quello di assumere l’incarico di capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Vibo Valentia Marina – ha affermato il capitano di fregata Guido Avallone -. Sono grato al comando generale che mi ha dato questa possibilità. Questo è un territorio importante, un territorio vasto che merita assoluto rispetto, attenzione e grande dedizione che mi sento sicuramente di assicurare sin da oggi, assieme chiaramente al mio equipaggio e cercando di proseguire l’ottimo operato svolto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolar modo il comandante Spalluto».

Inizia così ufficialmente l’attività del comandante Avallone alla guida del compartimento marittimo più grande d’Italia (che abbraccia due regioni) con diversi obiettivi già messi in agenda per far fronte alle molteplici difficoltà legate al territorio. «Ci aspetta un grande lavoro – ha aggiunto il comandante Avallone -. Tra i miei obiettivi iniziali c’è sicuramente quello di cercare di visitare gli 11 comandi dipendenti che si estendono per i ben 250 km di costa del compartimento. La vicinanza al personale credo che sia uno tra gli elementi fondamentali per iniziare e lavorare al meglio. Una grande attenzione sicuramente andrà alla tutela dell’ambiente senza però tralasciare le funzioni tecnico-amministrative che caratterizzano il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera».