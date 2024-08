Vibo Marina, recuperato un corpo in mare: potrebbe essere il cadavere del giovane scomparso 2 giorni fa a Bivona – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La Guardia costiera ha recuperato poco fa un corpo in mare al largo della costa Vibonese. Il cadavere è stato portato a Vibo Marina. La persona deceduta potrebbe essere Gabriele Alessandria, 23 anni, residente nella frazione Portosalvo, a Vibo Valentia, scomparso due giorni fa. L’ultimo avvistamento risale al pomeriggio del 17 agosto nella vicina frazione Bivona. Indossava degli indumenti di colore nero e in sella ad una bici marca Graziella dello stesso colore. Qualcuno avrebbe avvistato il giovane costeggiare il litorale di Bivona a bordo di un pedalò. Particolare che ha fatto scattare le ricerche della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia in campo con una squadra di sommozzatori che ha scandagliato il tratto di mare dove Gabriele è stato visto l’ultima volta.

Sui social network era apparso l’appello da parte del fratello, chiedendo la massima condivisione nella speranza di dare maggiore impulso alle ricerche. Gabriele lavora presso il ristorante “La Rosa dei Venti”, a Bivona e a quanto sembra già in una occasione aveva fatto perdere le proprie tracce per poi tornare a casa poche ore dopo. Circostanza questa che alimentava la speranza che ora, con il ritrovamento di un cadavere in mare, sta precipitando nella disperazione più acuta.

Al momento si attende l’arrivo del medico legale. I familiari del ragazzo sono sul posto per l’identificazione.