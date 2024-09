«Chiamatemi nonno sindaco», il primo giorno di scuola di Enzo Romeo tra alunni e studenti di Vibo – VIDEO

La visita istituzionale del primo cittadino insieme ad assessori e consiglieri in alcune scuole del territorio per il saluto dell'Amministrazione comunale

Con l’inizio del nuovo anno scolastico anche Vibo Valentia si è colorata di emozioni, sorrisi e un pizzico di nostalgia, soprattutto tra i più piccoli che intraprendono un nuovo ciclo educativo. Il ritorno tra banchi di scuola, per molti, rappresenta un momento di gioia e di nuove scoperte, ma non mancano anche i timori di chi affronta per la prima volta questa avventura. Il sindaco Enzo Romeo, insieme ad assessori e consiglieri, ha voluto dare un caloroso benvenuto agli studenti visitando alcune scuole del territorio comunale. Un gesto di vicinanza e sostegno che ha trovato una calorosa accoglienza da parte degli alunni, del personale docente e dei dirigenti scolastici.

Le interazioni sono state caratterizzate dalla spontaneità e dall’entusiasmo dei giovani vibonesi. Durante il suo intervento, il sindaco Romeo ha sottolineato l’importanza della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma anche come «fondamentale agenzia di crescita umana e sociale per l’intera comunità». Ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel «superare le varie problematiche che possono sorgere», sottolineando la «disponibilità del Comune a sostenere le istituzioni scolastiche in ogni necessità».

Rivolgendosi poi affettuosamente ai giovanissimi studenti, con un po’ di emozione, ha lanciato loro questo messaggio: «Quando mi incontrerete per strada chiamatemi nonno sindaco, come fanno i miei nipoti. Mi farebbe veramente piacere. È una cosa bella che rende l’idea di una persona che è nonno e svolge la delicata funzione di primo cittadino».