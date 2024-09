Trasferimento dei parroci nel Vibonese, il vescovo Nostro procede a delineare il nuovo quadro: ecco i cambi

L’azione di trasferimento dei parroci portata avanti in questi giorni dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, non si fermerà al passaggio di don Felice Palamara dalla parrocchia San Nicola di Pannaconi a quelle della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo e dell’Immacolata Concezione di Caria e Drapia. Nei prossimi giorni, infatti, saranno diverse le novità che si registreranno in questo ambito. Cambiamenti che, è bene sottolinearlo, si concretizzeranno su proposta del presule e previa accettazione e avallo dei diretti interessati.

Don-Antonio-Preiti

Al posto di don Palamara, a Pannaconi andrà don Filippo Grillo, mentre l’attuale guida di Caria e Drapia, don Antonio Preiti (in foto), si sposterà dopo sette anni di apostolato tra questa comunità di fedeli presso le parrocchie Santa Maria Maggiore e Santissimo Rosario di Jonadi e Nao, dove attualmente opera don Lucio Bellantoni, il quale a sua volta andrà a svolgere il suo servizio a Sant’Onofrio, presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie. L’attuale guida di quest’ultima comunità, don Franco Fragalà, dovrebbe invece subentrare a Dasà al posto di don Bernardino Comerci, destinato a svolgere la sua funzione presso la parrocchia San Michele e San Nicola di Maierato, fino a oggi guidata da don Danilo Salvatore D’Alessandro. Tra le novità dei prossimi giorni ci sarà anche il passaggio dello stesso don D’Alessandro alla parrocchia San Filippo di Agira di Favelloni. Ancora da definire, invece, chi sarà chiamato ad occupare il posto lasciato vacante del compianto parroco don Giovanni Battista Tozzo, alla guida della parrocchie di San Foca e Santa Maria delle Grazie dal 2012, morto lo scorso 15 settembre a causa di un male incurabile.