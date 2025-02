A Tropea il Giubileo degli operatori del turismo organizzato dalla Diocesi di Mileto: appuntamento il 17 febbraio

Dopo il raduno nella concattedrale, è in programma un piccolo tour del centro storico. Poi un convegno e infine la messa presieduta dal vescovo Attilio Nostro

Si terrà nella Perla del Tirreno il Giubileo degli operatori del turismo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Una location non casuale, ma fortemente voluta proprio perché si tratta della meta turistica più importante della provincia vibonese e non solo. L’appuntamento è dunque a Tropea, per lunedì 17 febbraio a partire dalle ore 16.

L’incontro giubilare è stato preparato con la collaborazione delle guide turistiche del luogo, dei responsabili delle Pro Loco, del presidente di FederAlberghi ed altri soggetti impegnati sul territorio in particolare nel settore turistico. Il pomeriggio si aprirà con il raduno e l’accoglienza nella concattedrale dedicata a Maria Santissima della Romania, quindi si proseguirà con un piccolo tour nel borgo di Tropea guidato da Caterina Malfarà.

Alle ore 17 è in programma un incontro-dibattito con Fernanda Cerrato, esperta di turismo che ne parlerà in termini di risorsa culturale ma anche spirituale. L’incontro sarà moderato da monsignor Gaetano Currà, le conclusioni saranno affidate al vescovo della Diocesi monsignor Attilio Nostro, il quale a seguire – alle ore 18:30 – celebrerà nella con cattedrale la santa messa, animata dal coro polifonico di Tropea.