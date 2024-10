Ucciso dopo una lite in un bar per un debito di 30 euro: muore 38enne nel Catanzarese

Si trova in stato di fermo nella Caserma dei carabinieri di Soverato con l’accusa di omicidio Danilo Viscomi, il 41enne identificato come presunto autore del delitto avvenuto ieri nel piccolo comune di Gasperina, provincia di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che escludono la pista di un omicidio maturato in un contesto di criminalità organizzata, tra i due sarebbe iniziato un diverbio per futili motivi dentro un bar, presumibilmente legato a un debito di circa 30 euro e inizialmente placato grazie all’intervento di un amico comune. Al culmine della lite Viscomi avrebbe fatto ritorno nella propria abitazione per recuperare l’arma con la quale avrebbe colpito al petto il 38enne Antonio Procopio. Sul luogo è stata ritrovata anche una transenna utilizzata come arma prima della fatale coltellata al cuore.

