Il caso Vibo e lo scioglimento dell’Asp al centro della puntata di Dentro la Notizia dedicata alla sanità calabrese

La sanità calabrese ancora nel caos, sempre in attesa della svolta annunciata. E intanto, i cittadini continuano a destreggiarsi tra criticità e difficoltà varie. A riempire le pagine di cronaca, poi, le aggressioni al personale sanitario. Sullo sfondo, il caso Vibo: dall’esercito davanti all’ospedale allo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale per presunte infiltrazioni mafiose. Di tutto questo parleremo nel corso della puntata di oggi di Dentro la Notizia.

L’appuntamento è alle ore 13 in diretta su LaC Tv con Pier Paolo Cambareri, che avrà tra gli ospiti Carlo Guccione, componente della direzione nazionale del Pd. Tanti i contributi realizzati dalla redazione. L’appuntamento è per le ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.