Attivata la navetta tra la stazione, la città e Vibo Marina. L’assessore Pilegi: «Stavolta abbiamo fatto in fretta». Ecco gli orari – Video

Detto, fatto. La navetta di Ferrovie della Calabria che consentirà ai pendolari di raggiungere Vibo città e Vibo Marina dalla stazione di Vibo-Pizzo è stata attivata. Il Vibonese aveva raccolto e rilanciato con forza l’appello dei numerosi viaggiatori che quotidianamente si spostano per studio, lavoro ed esigenze mediche utilizzando i treni regionali e raggiungendo lo scalo ferroviario con la propria auto.

Una routine che da qualche mese è stata sconvolta dai lavori di riqualificazione che interessano l’area antistante la stazione, con l’impossibilità di parcheggiare l’auto e le multe che fioccavano sui pendolari costretti ad arrangiarsi con parcheggi improvvisati. Da qui l’appello al Comune affinché intervenisse.

Dopo l’impegno del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, che proprio ai nostri microfoni promise tempestiva attenzione al problema, con il coinvolgimento di Ferrovie della Calabria affinché attivasse una navetta, è l’assessore comunale all’Urbanistica, Loredana Pilegi, a confermare che il nuovo collegamento è già operativo.

«Per fortuna questo problema siamo riusciti a risolverlo nell’immediato – conferma Pilegi -. Prima la stazione di Vibo-Pizzo era collegata con la città con linee di servizio, adesso invece ci saranno delle linee dedicate, con corse a distanza di circa un’ora dall’altra. Le fermate saranno quelle classiche, cioè Viale della Pace, Alcide dei Gasperi, Ospedale».

Da Vibo alla stazione, dalla stazione a Vibo Marina, andata e ritorno. «Mi sto già adoperando per allestire la cartellonistica dove gli utenti troveranno gli orari delle singole corse, affinché i cittadini vengano a conoscenza di tutte le fermate».

Un piccolo, grande problema che Pilegi assicura è stato risolto: «Essere riusciti ad intervenire in maniera così veloce ci ha sollevato il cuore, per usare un’espressione un po’ romantica, perché questa amministrazione vuole fare davvero tanto per la città. Però alcune volte ci scontriamo con ostacoli difficili da superare nell’immediato. In questo caso, però, la nostra richiesta è stata accolta con grande celerità dagli assessori regionali Gallo e Varì, che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione a Vibo che hanno dimostrato».